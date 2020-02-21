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كأس العرب للشباب: السنغال تكسب السودان.. وليبيا تتصدر بالفوز على الإمارات

كأس العرب للشباب: السنغال تكسب السودان.. وليبيا تتصدر بالفوز على الإمارات
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المناطق - واس

تغلب منتخب السنغال على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت ٢٠ عاماً.
وسجل أهداف السنغال سامبا ديالو عند الدقيقة ٢٧ ونيخور با عند الدقيقة ٤١، وبابي سار عند الدقيقة ٤٢، فيما سجل هدف السودان توفيق يوسف عند الدقيقة ٥١.
وبذلك ارتفع رصيد السنغال إلى ٤ نقاط في المركز الثاني وبقي السودان بدون نقاط في المركز الرابع .
وفي اللقاء الثاني للمجموعة على نفس الملعب تغلبت ليبيا على الإمارات بهدفين مقابل هدف سجلها إبراهيم أبريك، عند الدقيقة ١٣، واسامة الصريط عند الدقيقة ٧٩، فيما سجل هدف الإمارات محمد الحمادي عند الدقيقة ٦٣.
وارتفع رصيد المنتخب الليبي بعد الفوز إلى ٦ نقاط في المركز الأول وتجمد رصيد الإمارات عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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