الاتفاق يفوز على الفيصلي في الجولة الـ19 من الدوري

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فاز فريق الاتفاق على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم الاتفاق في الدقيقة 57 عن طريق المغربي وليد أزارو، قبل أن يسجل الفيصلي هدف التعادل عن طريق خالد كعبي في الدقيقة 63 ، وبعدها بدقيقتين سجل سعيد العريبي هدف الاتفاق الثاني ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة .

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد الفيصلي عند 28 نقطة في المركز السابع.