جامعة حفر الباطن تستضيف ملتقى عمداء القبول والتسجيل الرابع والعشرين للجامعات السعودية

المناطق - فهد المريخي

استضافت جامعة حفر الباطن ملتقى عمداء القبول والتسجيل الرابع والعشرين للجامعات السعودية، تحت رعاية معالي مدير الجامعة أ.د محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، وبمشاركة 30 عميداً للقبول والتسجيل من جميع جامعات المملكة.

وقد أكد معالي مدير جامعة حفر الباطن بان استضافة الجامعة لهذا الحدث الهام يأتي ضمن سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تؤكد على أهمية تلاقح الأفكار وتبادل الخبرات بين العمداء مما يصب أولا وآخرا في مصلحة الطالب والعملية التعليمية وأيضا لتعميق أوجه التعاون ومناقشة التسريع الأكاديمي للطلاب، لتحفيزهم على الإبداع العلمي بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، متمنيا التوفيق والسداد للجميع في الملتقى.

ومن جانبه نوه عميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن د.محمد بن فهاد القحطاني بأهمية مثل هذه الملتقيات في تبادل الخبرات الأكاديمية المتعلقة بقضايا القبول والتسجيل والوصول لتوصيات مناسبة للقضايا الملحة والرفع بها للوزارة مناقشة تعديل مواد لائحة الدراسة والاختبارات و تعميق أوجه التعاون المختلفة بين الجامعات السعودية وفي الأساس هو ملتقى له أهمية بالغة لعنايته بتنظيم العمليات الاكاديمية وتجويدها ومراقبتها .

وأشار الدكتور القحطاني إلى ان اجتماع اكثر من 30 عميد قبول وتسجيل تحت سقف واحد لا شك بانها قيمه فنيه عالية وعلميه كبيرة وان شاء الله تكلل الجهود برفع التوصيات للوزارة.

وقد ناقش الملتقى الكثير من القضايا أهمها :

1. أهمية التسريع الأكاديمي وهي دراسة شاركت بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بدراسة بحثية حول “برامج رعاية الموهوبين في مرحلة التعليم العالي” هدفت إلى التعرف على الممارسات المتبعة في أفضل 50 جامعة عالمية و 14 جامعة سعودية “حكومية وأهلية” في مجالات رعاية الموهوبين، تم مناقشتها وسبل تفعيلها، بالإضافة إلى 3 جلسات تطرقت للتعامل مع الإعلام الجديد، وتم استعراض تجربة جامعة جدة أيضا في التسريع الأكاديمي والإشارة لتجربة جامعة حفر الباطن أيضا

٢. ومن المحاور أيضا تحليل البيانات في أنظمة القبول والتسجيل بالجامعات السعودية ( الفرص والتحديات )، ٣. الدراسة بدون درجة علمية ( تمكين و تمويل )، أما الجلسة الأخيرة فاشتملت على ندوة تناولت قضايا متفرقة و ناقشت أهم التعديلات لمقترحة على لائحة الدراسة والاختبارات في ظل النظام الجامعي الجديد .

وبين الدكتور محمد بن فهاد القحطاني أنهم ناقشوا جميع القضايا المطروحة باستفاضة كما ناقشوا بعض الجوانب المتعلقة بمعايير ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي مؤكدا على أهمية هذه الاجتماعات الدورية بين عمداء القبول والتسجيل في الجامعات، ومقدما ً شكره للقيادة الرشيدة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ، ومعالي جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني لدعم مثل هذه الملتقيات لما تمثله من أهمية وفائدة لمؤسسات التعليم الجامعي بما يحقق رؤيتنا الطموحة، رؤية المملكة العربية السعودية 2030.