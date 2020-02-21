صحة عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بفايروس كورونا المستجد

نفذت صحة عسير فرضية للتعامل مع حالة اشتباه بفايروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون مع مطار أبها الدولي .
وتضمنت الفرضية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، بمشاركة جميع الإدارات المختصة ، بهدف رفع جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع أي حالة اشتباه -لا قدر الله-.
وبينت صحة عسير أنها تنفذ فعاليات توعوية تثقيفية مختلفة عن فيروس كورونا المستجد وذلك عبر أركان توعوية مباشرة وفعاليات ميدانية وتوزيع منشورات توعوية على المسافرين ، وفي عدد من الطرق العامة ، كما تم تنفيذ فعاليات أخرى في المدارس والكليات والمساجد ، إضافة إلى تكثيف التوعية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية واستثمار الشاشات الإلكترونية في نشر المحتوى التوعوي العلمي الدقيق.
صحة #عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بـ #فايروس_كورونا المستجدhttps://t.co/IBcPDMZvL6 pic.twitter.com/nbAMwZdraw
— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) February 21, 2020
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