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صحة عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بفايروس كورونا المستجد

صحة عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بفايروس كورونا المستجد

منطقة عسير

تم تنفيذ فعاليات توعوية مستمرة

صحة عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بفايروس كورونا المستجد

صحة عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بفايروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=834879
المناطق - عسير

نفذت صحة عسير فرضية للتعامل مع حالة اشتباه بفايروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون مع مطار أبها الدولي .

وتضمنت الفرضية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، بمشاركة جميع الإدارات المختصة ،  بهدف رفع جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع أي حالة اشتباه -لا قدر الله-.

وبينت صحة عسير أنها تنفذ فعاليات توعوية تثقيفية مختلفة عن فيروس كورونا المستجد وذلك عبر أركان توعوية مباشرة وفعاليات ميدانية وتوزيع منشورات توعوية على المسافرين ، وفي عدد من الطرق العامة ، كما تم تنفيذ فعاليات أخرى في المدارس والكليات والمساجد ، إضافة إلى تكثيف التوعية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية واستثمار الشاشات الإلكترونية في نشر المحتوى التوعوي العلمي الدقيق.

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