صحة عسير تنفذ فرضية للتعامل مع حالة اشتباه “وهمية” بفايروس كورونا المستجد

المناطق - عسير

نفذت صحة عسير فرضية للتعامل مع حالة اشتباه بفايروس كورونا المستجد ، وذلك بالتعاون مع مطار أبها الدولي .

وتضمنت الفرضية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات ، بمشاركة جميع الإدارات المختصة ، بهدف رفع جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع أي حالة اشتباه -لا قدر الله-.

وبينت صحة عسير أنها تنفذ فعاليات توعوية تثقيفية مختلفة عن فيروس كورونا المستجد وذلك عبر أركان توعوية مباشرة وفعاليات ميدانية وتوزيع منشورات توعوية على المسافرين ، وفي عدد من الطرق العامة ، كما تم تنفيذ فعاليات أخرى في المدارس والكليات والمساجد ، إضافة إلى تكثيف التوعية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية واستثمار الشاشات الإلكترونية في نشر المحتوى التوعوي العلمي الدقيق.