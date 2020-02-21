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القطاع الصحي برجال ألمع يحتفي باليوم المحلي للزواج الصحي

القطاع الصحي برجال ألمع يحتفي باليوم المحلي للزواج الصحي

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القطاع الصحي برجال ألمع يحتفي باليوم المحلي للزواج الصحي

القطاع الصحي برجال ألمع يحتفي باليوم المحلي للزواج الصحي
http://almnatiq.net/?p=834882

احتفى القطاع الصحي في محافظة رجال ألمع باليوم المحلي للزواج الصحي و الذي يقام في ٢١ فبراير من كل عام ، حيث يهدف الاحتفال بهذا اليوم للتعريف بالزواج الصحي الآمن الذي يهدف لحماية الزوجين وذريتهما من الأمراض الوراثية و المعدية، وإنجاب أبناء أصحاء.

من جهته أكد مدير القطاع الصحي بالمحافظة الدكتور أحمد مخرشم أن برنامج الزواج الصحي والذي يلزم طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد بهدف التأكد من خلو طرفي الزواج من الامراض الوراثية و المعدية و يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد، مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد .

وأضاف أنه انطلاقاً من هذا المبدأ فإنه تقام هذه الاحتفالية في هذا التوقيت من كل عام للتعريف بالبرنامج وأهمية الزواج الصحي للزوجين و سلامة و صحة الأجيال القادمة .

وأردف أن القطاع الصحي برجال ألمع قد أقام معرضاً توعوياً للتعريف بالأمراض الوراثية و المعدية التي يشملها فحص ما قبل الزواج وإعطاء فكرة عن المشورة الطبية التي تعطى لطرفي الزواج حول إمكانية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل.
وقد شمل المعرض المصاحب للاحتفالية العديد من المنشورات و الفيديوهات التوعوية و التثقيفية .

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