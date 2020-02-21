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خادم الحرمين يبعث برسالة إلى ملك اسواتيني

خادم الحرمين يبعث برسالة إلى ملك اسواتيني
http://almnatiq.net/?p=834894
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة إلى الملك «مسواتي الثالث» ملك اسواتيني.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا «سلطان اللويحان العنقري» خلال استقبال الملك «مسواتي» له، أمس الخميس.

ونقل السفير «العنقري» لملك اسواتيني تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنياتهما له ولحكومة وشعب مملكة اسواتيني بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، أعرب ملك اسواتيني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا حرص مملكة اسواتيني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها.

جاء ذلك بحضور دولة رئيس وزراء اسواتيني امبروس ماندفولو دلاميني ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي توليسيلي دلادلا.

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