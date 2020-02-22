مليشيا الحوثي الإرهابية تقصف مقرًا للمنظمات الدولية في جنوب محافظة الحديدة

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قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بقذائف المدفعية مقر إقامة المنظمات الدولية من بينها مقر منظمة الصليب الأحمر في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وذكر الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قصفت المقر الواقع في منتزه منطقة غليفقة بعشرين قذيفة مدفعية.

ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا باستثناء في تضرر بعض مرافق المقر بشكل محدود.