تعليم وادي الدواسر يعقد حلقة نقاش حول تفعيل لقاء “بوابة المستقبل”

وادي الدواسر - فالح الدوسري

عقدت ادارة تعليم محافظة وادي الدواسر اجتماعًا حول تفعيل لقاء “بوابة المستقبل “لتطبيق التحول الرقمي في الإدارة وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري

وذكر مدير تعليم وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري مشروع بوابة المستقبل من المشاريع المهمة والداعمة التي تعني بنقل الطالب من الطور التقليدي إلى الطور التقني والتفاعلي، وتعزز من التوجهات المستقبلية ، وتحقيق أهداف الرؤية الطموحة2030 ، بهدف مراجعة سير العمل في بوابة المستقبل ومناقشة الإجراءات المقترحة لمتابعة الدخول على النظام لتطوير المدارس المشاركة، ودراسة الآليات ووضع الخطط المستقبلية المناسبة لحل المشكلات التي قد تواجه التحول الرقمي .

وبين ” العُمري ” أن بوابة المستقبل تهدف إلى خلق بيئة رقمية تدعم الاتجاهات التعليمية والتربوية الحديثة يستطيع من خلالها الطلاب اكتساب التعلم الذاتي خاصة وأن بوابة المستقبل توفر منصات إثرائية متعددة ، كما تدعم وتطور قدرات المعلمين والمعلمات .

ثم استعرض خلال الاجتماع تقارير مفصلة عن الفصل الدراسي الأول وأبرز التحديات التي واجهت تفعيل بوابة المستقبل في المدارس . كما أطلعت اللجنة على أبرز إنجازات المدارس في هذا الشأن .

كما إستعراض كذلك الخطط المستقبلية والحلول المقترحة للوصول إلى المعدلات المرتفعة في التفاعل مع بوابة المستقبل من قبل المدارس المطبقة لنظام التحول الرقمي لما يمثله هذا البرنامج من أهمية كبرا تحقق أفضل الخدمات لجميع فئات المنظومة التعليمية ؛ وتحقق عوائد علمية تسهم في تحسين نواتج التعلم .

وختم بتحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء اللجنة ومتابعة عملية التحول الرقمي كل حسب مسار تخصصه على ضوء التوصيات التالية :

1_ ربط أعضاء لجنة التحول الرقمي بمهامهم في مشروع بوبة المستقبل.

2_ عقد الورش التدريبية واللقاءات المتخصصة لرفع مستوى تفعيل بوابة المستقبل .

3_ تفعيل دور الإعلام والاتصال بتكثيف الحملات الإعلامية بمختلف الوسائط المتعددة.

4_ تحفيز العاملين في الميدان التعليمي من معلمين وطلاب وقادة مدارس ؛ وتشجيعهم من خلال مسابقات وإبراز الجهود.

5_ الاستفادة من تفعيل مجتمعات التعليم المهنية في بوابة المستقبل وتحسين نواتج التعلم.

6_ تقديم تقارير أسبوعية لرفع مستوى التفعيل لمدارس البنين والبنات .