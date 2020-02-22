احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تدين إطلاق «مليشيا الحوثي» صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة
أبرز المواد
 موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي
أبرز المواد
 الطقس: سماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة
أبرز المواد
 وفاة أول إيطالي بفيروس كورونا.. أوروبا في خطر
أبرز المواد
 هل هناك بديل نباتي يغنينا عن حليب الأبقار؟
أبرز المواد
 LucidPix لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد
أبرز المواد
 46.65 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسواق الأمريكية والأوروبية
أبرز المواد
 “التقاعد”: لا تنظيم جديدا لتوزيع المعاش بين المستفيدين .. التعديل في آلية الصرف
أبرز المواد
 بنك التصدير والاستيراد يعزز التدفقات التجارية محليا والصادرات غير النفطية
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة “المضافة” قبل نهاية فبراير
أبرز المواد
 محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”
أبرز المواد
 أردوغان يكشف أطماعه: هدفنا “السيطرة الكاملة” على ليبيا
منوعات
الحكومة اليمنية تدين إطلاق «مليشيا الحوثي» صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة

الحكومة اليمنية تدين إطلاق «مليشيا الحوثي» صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة

أبرز المواد
موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي

موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي

أبرز المواد
الطقس: سماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة

الطقس: سماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة

أبرز المواد
وفاة أول إيطالي بفيروس كورونا.. أوروبا في خطر

وفاة أول إيطالي بفيروس كورونا.. أوروبا في خطر

أبرز المواد

موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي

موسى الخنيزي: لم أشترط التنازل عن المتهمة للعودة إلى أهلي
http://almnatiq.net/?p=834911
المناطق_الدمام

قال مختطف الدمام موسى الخنيزي أن والديه عزما التنازل عن الحق الخاص تجاه المتهمة بحادثة الخطف لوجه الله، مشيرا إلى أنه لم يشترط على والديه الحقيقيين التنازل لعودته لهما، بل كانت محاولات إقناع منه فقط لأنهم هم من عاش المعاناة أكثر من 20 سنة، موضحا أن والديه بعد لقائه ومشاهدة تربيته الخيرة على يد والدته السابقة قررا التنازل.

وأضاف الخنيزي -وفقا لـ “الوطن”- أن الأخبار التي تتحدث عن وجود 3 شقيقات في المنزل الذي عاش وترعرع فيه غير صحيحة، بل كانت هناك شقيقة واحدة وتزوجت، وهي تعيش الآن في محافظة حفر الباطن وتزورهم باستمرار من فترة لأخرى.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تدين إطلاق «مليشيا الحوثي» صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة

الحكومة اليمنية تدين إطلاق «مليشيا الحوثي» صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة
الطقس: سماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة

الطقس: سماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة
وفاة أول إيطالي بفيروس كورونا.. أوروبا في خطر

وفاة أول إيطالي بفيروس كورونا.. أوروبا في خطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*