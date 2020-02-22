توقع محلل الطقس عبدالله الحربي، أن يبدأ منخفض قطبي ثلجي، يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.
وقال “الحربي”: هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية)، وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: (حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية).
وتابع: سنتابع تحديثاتها يوميًّا، والتوقعات حتى الآن تشمل “تبوك والجوف”، وأراها الأفضل، والثلوج مرجحة هناك. مضيفا: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.
“خبير طقس” يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي ثلجي.. ويحدد موعده!
توقع محلل الطقس عبدالله الحربي، أن يبدأ منخفض قطبي ثلجي، يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.
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