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“خبير طقس” يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي ثلجي.. ويحدد موعده!

“خبير طقس” يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي ثلجي.. ويحدد موعده!
http://almnatiq.net/?p=834914
المناطق_متابعات

توقع محلل الطقس عبدالله الحربي، أن يبدأ منخفض قطبي ثلجي، يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.
وقال “الحربي”: هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية)، وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: (حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية).
وتابع: سنتابع تحديثاتها يوميًّا، والتوقعات حتى الآن تشمل “تبوك والجوف”، وأراها الأفضل، والثلوج مرجحة هناك. مضيفا: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.

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