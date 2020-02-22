عمل الرياض يزوج “215” يتيم ويتيمة خلال أربع سنوات

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اثمرت جهود وحدة الزواج واصلاح ذات البين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة سنين الأخيرة عن توفير فرص الزواج لـ”215″ يتيم ويتيمة من المشمولين والمشمولات بالرعاية داخل الدور الإيوائية وممن هم لدى الأسر البديلة .

أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرياض د. يوسف السيالي الذي أشار إلى أن آلية الزواج من اليتيمات تمر بعدة مراحل حيث تبدأ بإستقبال طلبات الزواج عن طريق فرع الوزارة بالمنطقة او عن طريق وحدة الزواج وإصلاح ذات البين مباشرةً ثم دراسة الطلب والتأكد من توفر جميع الشروط المحددة للزواج والمقابلة الشخصية للمتقدم ومن ثم العودة “لقاعدة البيانات المعتمدة لدى الوحدة التي تحوي اسماء جميع فتيات الدور ورغباتهن” لترشيح الفتاة المناسبة للمتقدم ومن ثم يتم التوفيق بين الطلبات بالتنسيق مع الدور الإيوائية والأسر البديلة ليتم في النهاية عقد النكاح والزواج ، منوهاً إلى أن عمل الوحدة لايقتصر على تزويج الفتيات فقط بل يمتد إلى تأهيلهن قبل الزواج تأهيلاً كاملاً ومتابعتهن بعد الزواج والتدخل عند الحاجة للإصلاح وحل المشكلات التي قد تعترض حياتهن الزوجية من قبل مجموعة من الكوادر الوظيفية المؤهلة لذلك مؤكداً على أن هذه الجهود تُعد جزءاً من الرعاية الشاملة التي توليها الدولة ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتحقيق الإستقرار النفسي والاجتماعي لهم .