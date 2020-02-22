احدث الأخبار

عمل الرياض يزوج “215” يتيم ويتيمة خلال أربع سنوات
أبرز المواد
 إصابة رئيس بلدية إيراني بفيروس كورونا
أبرز المواد
 العدل توضح الإجراءات المتبعة عند اعتراض المرأة على حكم «النفقة»
أبرز المواد
 المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة».. وتوجيه من ولي العهد
أبرز المواد
 دعوة عنصرية من رئيس «رايان اير»: المسلمون مصدر تهديد.. أطالب بإجراءات لتفتيشهم
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف النسائية في طيران أديل
أبرز المواد
 خبراء صحة يوضحون علاقة الخبز بـ«نفخة البطن»
أبرز المواد
 مقتل سبعة طلاب وفقدان ثلاثة جراء فيضان في اندونيسيا
أبرز المواد
 شاهد : لحظة سقوط الجراح العالمي مجدي يعقوب على مسرح التكريم في دبي !
أبرز المواد
 أول تعليق من شركة الغاز على مقطع سوء نظافة الأسطوانات !
أبرز المواد
 بريطانية تقر بتخطيطها لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن لصالح “داعش”
أبرز المواد
 قاضٍ أميركي يعفي محامي الدفاع في قضية «هجمات 11 سبتمبر»
أبرز المواد
عمل الرياض يزوج “215” يتيم ويتيمة خلال أربع سنوات

عمل الرياض يزوج “215” يتيم ويتيمة خلال أربع سنوات

أبرز المواد
إصابة رئيس بلدية إيراني بفيروس كورونا

إصابة رئيس بلدية إيراني بفيروس كورونا

أبرز المواد
العدل توضح الإجراءات المتبعة عند اعتراض المرأة على حكم «النفقة»

العدل توضح الإجراءات المتبعة عند اعتراض المرأة على حكم «النفقة»

أبرز المواد
المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة».. وتوجيه من ولي العهد

المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة».. وتوجيه من ولي العهد

أبرز المواد

عمل الرياض يزوج “215” يتيم ويتيمة خلال أربع سنوات

عمل الرياض يزوج “215” يتيم ويتيمة خلال أربع سنوات
http://almnatiq.net/?p=834915
المناطق_الرياض

اثمرت جهود وحدة الزواج واصلاح ذات البين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأربعة سنين الأخيرة عن توفير فرص الزواج لـ”215″ يتيم ويتيمة من المشمولين والمشمولات بالرعاية داخل الدور الإيوائية وممن هم لدى الأسر البديلة .
أوضح ذلك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالرياض د. يوسف السيالي الذي أشار إلى أن آلية الزواج من اليتيمات تمر بعدة مراحل حيث تبدأ بإستقبال طلبات الزواج عن طريق فرع الوزارة بالمنطقة او عن طريق وحدة الزواج وإصلاح ذات البين مباشرةً ثم دراسة الطلب والتأكد من توفر جميع الشروط المحددة للزواج والمقابلة الشخصية للمتقدم ومن ثم العودة “لقاعدة البيانات المعتمدة لدى الوحدة التي تحوي اسماء جميع فتيات الدور ورغباتهن” لترشيح الفتاة المناسبة للمتقدم ومن ثم يتم التوفيق بين الطلبات بالتنسيق مع  الدور الإيوائية والأسر البديلة ليتم في النهاية عقد النكاح والزواج ، منوهاً إلى أن عمل الوحدة لايقتصر على تزويج الفتيات فقط بل يمتد إلى تأهيلهن قبل الزواج تأهيلاً كاملاً ومتابعتهن بعد الزواج والتدخل عند الحاجة للإصلاح وحل المشكلات التي قد تعترض حياتهن الزوجية من قبل مجموعة من الكوادر الوظيفية المؤهلة لذلك مؤكداً على أن هذه الجهود تُعد جزءاً من الرعاية الشاملة التي توليها الدولة ممثلةً بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا لتحقيق الإستقرار النفسي والاجتماعي لهم .

روابط ذات صلة

إصابة رئيس بلدية إيراني بفيروس كورونا

إصابة رئيس بلدية إيراني بفيروس كورونا
العدل توضح الإجراءات المتبعة عند اعتراض المرأة على حكم «النفقة»

العدل توضح الإجراءات المتبعة عند اعتراض المرأة على حكم «النفقة»
المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة».. وتوجيه من ولي العهد

المملكة تدشن عصر الغاز بتطوير حقل «الجافورة».. وتوجيه من ولي العهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*