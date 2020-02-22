ميزة جديدة من «تويتر» لمنع انتشار المعلومات المضللة

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يختبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طرقًا جديدة تهدف إلى تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها الساسة والشخصيات العامة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “إن بي سي” الإخبارية، تتضمن الميزة الجديدة ظهور علامات بألوان واضحة أسفل التغريدات التي يبلغ المستخدمون بأنها مضللة بشكل ملحوظ، مع وجود إمكانية لتصحيح المعلومات المغلوطة في التغريدة المنشورة، وأثناء الإبلاغ عن المحتوى، سيتم طرح عدة أسئلة على المستخدمين للتأكد من نشر صاحب التغريدة للمعلومات المضللة بالفعل من أجل منع أي محاولة للإبلاغ عن الآراء التي يختلف المستخدمون معها.

وتأتي هذه الخطوة وسط الضغوط التي تواجهها مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المعلومات المضللة وخاصة فيما يتعلق بالمحتوى السياسي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.