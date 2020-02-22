الحكومة اليمنية تدين إطلاق «مليشيا الحوثي» صواريخ باليستية باتجاه أراضي المملكة

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دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني واستنكر بشدة جريمة الاستهداف الفاشل التي نفذتها المليشيا الحوثية الإرهابية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير اليمني : إن محاولة الاستهداف المتعمدة بعدد من الصواريخ الايرانية كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الإرياني أن الجريمة تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية، ومضيها في نهج التصعيد العسكري، وتقويض كل جهود التهدئة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذا التصعيد المتواصل يؤكد إصرار المليشيا الحوثية على العمل كأداة ايرانية لتصفية حساباتها وتنفيذ اجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين.