ظهور مفاجئ لإمام مسجد لندن بعد تعرضه للطعن.. والكشف عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

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تعرض إمام مسجد في لندن المركزي للطعن في الرقبة أول أمس على يد شاب بريطاني، بعد أن خدعه الشاب لفترة طويلة على أنه راغب في تعلم الإسلام ليتمكن من دخول المسجد باستمرار دون ريبة.فيما استطاع المصلون السيطرة على المجرم قبل تمكنه من الفرار واحتجازه حتى حضرت الشرطة واعتقلته بتهمة محاولة القتل.

وتفاجئ المصلين أمس بالإمام رأفت ماجلاد الذي قضى 30 عامًا من عمره يرفع الأذان 5 مرات يوميًا مع كل صلاة وقد ترك المستشفى وحضر إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وعندما سأله الصحفيون، كان موقفه بطوليًا حيث قال بأنه “يشعر بالأسف” تجاه الشاب الذي هاجمه، لكنه “يسامحه لأن الإسلام أمر بالتسامح”.

وأضاف: “لا يمكنني تفويت صلاة الجمعة أبدًا، إنه يوم مهم لنا كمسلمين، أشعر وكأنني أفتقد شيئًا غاليًا إذا فاتني” وفقًا لصحيفة مترو.

وكان الشيخ رأفت ماجلاد المسئول عن غسل «دودي الفايد» بعد وفاته في سيارته برفقة الأميرة «ديانا» في الحادث الشهير الذي راح الثنائي ضحيته، وقد تولى رأفت طقوس الجنازة في ذلك الوقت.