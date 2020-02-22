بريطانية تقر بتخطيطها لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن لصالح “داعش”

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اعترفت المواطنة البريطانية، صافية شيخ، بأنها خططت لتفجير كاتدرائية القديس بولس في لندن لصالح تنظيم “داعش”، حسبما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد)

وقالت الشرطة البريطانية في بيان، إن شيخ (36 عاما)، اتصلت بشخص ظنا منها بأنه سيساعدها على تصنيع عبوات ناسفة (وكان في الواقع عميلا سريا للشرطة)، بهدف القيام بهجوم إرهابي في لندن

وتابع البيان أن شيخ (واسمها قبل اعتناقها الإسلام هو ميشيل رامسدن)، أقامت في أحد الفنادق وسط العاصمة البريطانية، وزارت كاتدرائية القديس بولس من أجل تقييمها كهدف لتفجير إرهابي مستقبلي، والاطلاع على إجراءات الأمن المتخذة بداخلها وفي محيطها

كما اختارت شيخ موقعا لتنفيذ تفجير ثان، والتقت الشخص المذكور وسلمته حقيبتين وهي على يقين أنه سيضعهما في المكانين المناسبين، كما أنها أحضرت خطابا تعلن فيه “بيعتها” لتنظيم “داعش”

وأشارت “سكوتلاند يارد” إلى أن رامسدن اعترفت أيضا بأنها كانت تنشر مواد تحمل أفكارا متطرفة عبر شبكة “تلغرام” للتواصل الاجتماعي