شاهد : لحظة سقوط الجراح العالمي مجدي يعقوب على مسرح التكريم في دبي !

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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوط الجراح العالمي البروفيسور مجدي يعقوب خلال تكريمه في دبي وحصوله على وشاح محمد بن راشد تكريما لجهوده الإنسانية.

وخلال الفيديو، سقط “يعقوب” أثناء صعوده إلى منصة التكريم في حين مد أحد المتواجدين على المنصة يده لمساعدته على الوقوف مرة أخرى في مشهد صادم وكان من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس الذي قفز سريعا على المسرح لمساندته.

وكان كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، البروفيسور العالمي مجدي يعقوب، بوشاح “محمد بن راشد للعمل الإنساني” على هامش حفل صناع الأمل.