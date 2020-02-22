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أول تعليق من شركة الغاز على مقطع سوء نظافة الأسطوانات !

أول تعليق من شركة الغاز على مقطع سوء نظافة الأسطوانات !
http://almnatiq.net/?p=834946
المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين، أظهر سوء نظافة الأسطوانات التي يتم توزيعها من قبل شركة الغاز على المستهلكين.
وتفاعل العديد من المواطنين مع الفيديو، مطالبين الشركة بضرورة تنظيف الأسطوانات قبل إعادة تعبئتها.
وفي السياق نفسه أوضحت شركة الغاز الموزعة “غازكوا”، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن المستهلك له الحق في استلام أسطوانة نظيفة من الموزع عند تسليمه أسطوانة نظيفة.

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