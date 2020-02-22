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مقتل سبعة طلاب وفقدان ثلاثة جراء فيضان في اندونيسيا

مقتل سبعة طلاب وفقدان ثلاثة جراء فيضان في اندونيسيا
http://almnatiq.net/?p=834952
المناطق_وكالات

قال مسؤول في إدارة الكوارث اليوم السبت إن فيضان مفاجئ قتل سبعة طلاب كانوا يمارسون مهارات كشفية على ضفة نهر بجزيرة جاوا بوسط إندونيسيا.

وقال اجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن نحو 250 من طلبة المدارس الثانوية كانوا يسيرون على طول النهر في منطقة سليمان يوم الجمعة عندما فاض النهر وجرف الكثير منهم.

وأضاف ويبوو إن ثلاثة طلاب آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم نقل 23 آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح إن الفيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة المنبع.

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