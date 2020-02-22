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دعوة عنصرية من رئيس «رايان اير»: المسلمون مصدر تهديد.. أطالب بإجراءات لتفتيشهم

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دعوة عنصرية من رئيس «رايان اير»: المسلمون مصدر تهديد.. أطالب بإجراءات لتفتيشهم

دعوة عنصرية من رئيس «رايان اير»: المسلمون مصدر تهديد.. أطالب بإجراءات لتفتيشهم
http://almnatiq.net/?p=834959
المناطق_الرياض

دعا الرئيس التنفيذي لشركة رايان اير الايرلندية للطيران مايكل أو ليري إلى إجراء تحديد نمطي لمواصفات المسلمين في المطارات لأن هؤلاء هم مصدر التهديد وذلك في مقابلة مع صحيفة “ذا تايمز”.

وقال رئيس شركة الطيران منخفض التكلفة للصحيفة البريطانية إن عمليات التفتيش على العائلات يجب أن تكون أقل صرامة، داعيا في الوقت نفسه إلى تحويل التركيز على الرجال المسلمين الذين يسافرون بمفردهم.

وقال الرجل الايرلندي في تصريحات نشرت اليوم السبت “من هم المفجرون؟

إنهم رجال يسافرون بمفردهم.

وتابع: إذا كنت تسافر مع عائلة بها أطفال، فإن احتمالات قيامك بتفجيرهم جميعا هي صفر”
وقال أو ليري (58 عاما) “لا يمكن أن تقول أشياء لأنها عنصرية، ولكن دائما سيكون السبب ذكور من المسلمين. قبل ثلاثين عاما، كان التهديد من الايرلنديين.. إذا كان هذا هو مصدر التهديد، تعامل مع التهديد.

ورد النائب عن حزب العمال البريطاني خالد محمود إن رئيس رايان اير يشجع العنصرية.

ونقلت صحيفة “ذا تايمز” عن محمود قوله “في ألمانيا، هذا الأسبوع، قتل رجل أبيض ثمانية أشخاص. هل نقوم بتحديد نمطي لمواصفات البيض لنرى إن كانوا فاشيين؟.. إنه ضيق الأفق للغاية ويشجع العنصرية حقا.

يذكر أن أو ليري يعرف بتصريحاته المثيرة للجدل. فقد دعا ذات مرة إلى فرض ضريبة بدانة على الركاب ذوي الوزن الزائد كما تحدث عن تحصيل أموال مقابل استخدام الركاب للمرحاض على متن طائرات رايان اير، إلا أن شركة الطيران الايرلندية لم تطبق هذه الخطط.

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