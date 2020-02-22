افتتاح الفعاليات الثقافية السعودية بأستراليا للعام 2020

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افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا مساعد بن إبراهيم السليم ومعالي وزير التعددية الحضارية الأسترالية في مقاطعة العاصمة كانبرا كريس ستيل ، الفعاليات الثقافية السعودية لعام 2020 م التي أقيمت ضمن مهرجان التعددية الثقافية الأسترالي ، و يشارك فيه أكثر من 44 دولة ويحضره أكثر من 500 ألف زائر .

وقد تجول السفير السليم والوزير الأسترالي داخل جناح المملكة في المهرجان .

وأكد السفير السليم أهمية المشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية للتعريف بثقافة المملكة العربية السعودية العريقة التي تعكس مدى التطور الذي وصلت إليه عبر التاريخ .

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعددية الحضارية الأسترالية والمسؤولين الأستراليين والسفراء العرب والأجانب وأبناء الجاليات الذين زاروا الجناح السعودي وأبدوا عبارات الود والصداقة مع المملكة وشعبها ولأعضاء البعثة السعودية في أستراليا والطلبة السعوديين المبتعثين المشاركين في الفعاليات .

و شملت الفعاليات السعودية هذا العام معرض التراث والثقافة والعروض الفلكلورية والشعبية المتنوعة التي افتتح بها المهرجان فضلاً عن الخيمة التراثية السعودية التي قدمت فيها القهوة العربية والتمور والأكلات الشعبية، إضافة إلى الأفلام الوثائقية عن المملكة باللغة الانجليزية .

كما شملت توزيع مطويات تعريفية عن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام و عروضا عن السياحة في المملكة من خلال رؤية المملكة 2030 التي حظيت باهتمام جمهور المهرجان .