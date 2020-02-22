هل تستطيع المواطنة زوجة «الخليجي» استخراج «سجل الأسرة»؟

المناطق - الرياض

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يمكن لزوجة المواطن غير السعودية، وكذلك المواطنة السعودية زوجة الأجنبي المقيم، وأيضا المواطنة زوجة «الخليجي» استخراج «سجل الأسرة».

وتفصيلاً، فقد تجاوبت «الأحوال المدنية» مع تساؤل مواطنة عن إمكان استخراجها «سجل الأسرة»، ليأتي رد «الأحوال المدنية» بأن ذلك «لا يمكن».

وكانت «الأحوال المدنية» قد أكدت في أوقات سابقة أن المستفيدات من «سجل الأسرة»: كل أم سعودية تحمل هوية وطنية لديها أبناء سعوديون مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها، وأنه يشترط وجود بطاقة هوية وطنية لاستخراجه.

وأشارت إلى أن مميزات «سجل الأسرة»: إثبات صلة الأم بالأبناء، تمكن الأم من مراجعة أي جهة تطلب إثبات للأبناء، تمكن الأم من المطالبة بحقوق أبنائها.