4 سعوديين في السينما العالمية.. بينهم أول عربي يصل هوليوود

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يظل افتتاح دور العرض في السعودية، أحد أهم الأحداث الفنية في الفترة الأخيرة، ما أعاد الروح للسينما التي عرفها السعوديون قبل عقود من الزمن. لاسيما أن تاريخ السينما العالمية يحمل بصمات 4 ممثلين سعوديين شاركوا في أفلام ومسلسلات عالمية، فيما يعد السعودي خالد الرواف أول عربي يظهر في أفلام هوليوود قبل 83 عاماً.

الرواف المولود في القصيم عام 1895، عمل راعيا للإبل خلال شبابه، وبعد انتقاله إلى أمريكا، تألق في فيلم «I Cover The War» «أنا أغطي الحرب» عام 1937، ومثّل إلى جانب الممثل الشهير جون واين، ولعب في الفيلم دور حارس بدوي، مسجلا بذلك أول ظهور عربي في سجلات السينما الأمريكية.

فيما اشتهرت السعودية دينا الشهابي المولودة في الرياض، بمشاركتها في بطولة الفيلم الأمريكي «أميرة وسام» الصادر عام 2014. كما أنها بطلة من بطلات المسلسل الدرامي «CIA Tom Clancy›s Jack Ryan» – الذي صدر نهاية أغسطس 2018، إلى جانب جون كراسنسكي. أما السعودية عهد كامل، فقد غادرت إلى الولايات المتحدة عام 1998، ودرست التمثيل على يد ويليام إيسبر في الاستديو الخاص به، وحصلت على بكالوريوس الفنون في الرسوم المتحركة والاتصالات من مدرسة التصميم «بارسونز». وأصدرت فيلمها القصير الأول «القندرجي» الذي ظهرت فيه كممثلة لأول مرة، فحصل على الجائزة الذهبية الأولى من مهرجان بيروت الدولي عام 2012، كما أخرجت وعملت في أفلام قصيرة رشحت لعدة جوائز منها The Shoemaker وSanctity.

ورغم ولادة الممثلة السعودية عائشة هارت في ليفربول لأب سعودي وأم بريطانية، عاشت طفولتها في السعودية، ودرست الأدب الإنجليزي وتحدثت العربية بطلاقة، وشاركت في إنتاجات كبرى بما فيها مسلسل «أتلانتيس» الذي تبثه الإذاعة البريطانية، والمسلسل البوليسي «Line of Duty»، والفيلم البريطاني «Honor»، والفيلم الأمريكي «كوليت»، والمسلسل البريطاني «A Discovery Of Witches»، بحسب “عكاظ”.