40 ألف نحلة تهاجم الشرطة الأمريكية.. وفيديو “للعملية المضادة”

وجد رجال الشرطة والإطفاء أنفسهم في مأزق، وذلك عقب تعرضهم لهجوم كبير من سرب نحل يضم عشرات الآلاف من الحشرة اللاسعة، في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبينما كانت مجموعة من قوات الشرطة والإطفاء تستجيب لنداء استغاثة عن هجوم “فردي” من النحل، وجدت نفسها أمام ما لا يقل 40 ألف نحلة إفريقية، تسببت بنقل 7 أشخاص إلى المستشفى، قبل أن يتمكن الفريق من إزالة الخلية التي تدفقت منها الحشرات.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن مسؤولة الإعلام في إدارة مكافحة الحرائق بكاليفورنيا، ليزا ديرديريان، قولها: “عملت مع دائرة الإطفاء منذ 18 عاما، وكنت على اطلاع بحوادث كثيرة تتعلق بهجمات أسراب النحل، لكنها لم تكن أبدا بهذا الحجم الكبير”.

وتعرض أحد رجال الإطفاء لـ17 لسعة، حيث وصف سلوك النحل بأنه كان عدائيا للغاية.

وردا على الهجوم، صعد رجال الإطفاء بمساعدة مربي نحل إلى مكان الخلية في فندق “هامبتون إن”، ورشوها برغوة اسطوانات الإطفاء وثاني أكسيد الكربون، ومن ثم أزيلت الخلية التي انطلق منها هذا العدد الكبير من النحلات.

