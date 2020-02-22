شاهد.. بائع شاي عشريني سيعلمك دروسا في الحياة والتجارة والطموح والبعد عن الاتكالية

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http://almnatiq.net/?p=835033
المناطق - الرياض

العمل عز وشرف، وخير وفضل، والإنتاج ربح وتقدم، وكفاية وإغناء للذات، فليس هناك أصون للنفس والعرض والكرامة من العمل، وليس كالبطالة والخمول والكسل والاعتماد على الآخرين من مرض وتعطل وتخلف.

ومثال على ذلك شاب سعودي يبيع الشاي على الطريق، رغم صغر سنه وبلوغه الحادية والعشرين، إلا أن تجارب الحياة منحته عمرا على عمره في طريقة التفكير والحديث.

الشاب فاجأ متحدثين معه بدروس عن العمل الحر والتجارة والبعد عن التسول ومضيعة الوقت واللهو، فضلا عن طموحه الكبير الذي يسعى من خلاله الوصول إلى العالمية.

وقال الشاب إنه لم يترك عملا إلا وأتقنه منذ نعومة أظفاره، وذلك تحت رعاية والده الذي ساعده على ذلك، ليتحمل المسؤولية من صغره، ولا يكون عائلا على أحد.

يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعمل فصافحه ووجد آثار الخشونة في يده، فقال: «هذه يد يحبها الله ورسوله».

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