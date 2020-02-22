صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات ، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض ، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها .
واسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة اقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الاجراءات النظامية.
شرطة منطقة الرياض : القبض على متهم لتورطه في كسر وسرقة محتويات سيارات في حي الملقا
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات ، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض ، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها .
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