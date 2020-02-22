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شرطة منطقة الرياض : القبض على متهم لتورطه في كسر وسرقة محتويات سيارات في حي الملقا

شرطة منطقة الرياض : القبض على متهم لتورطه في كسر وسرقة محتويات سيارات في حي الملقا
http://almnatiq.net/?p=835074
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدة سيارات ، بحي الملقا شمال العاصمة الرياض ، لكسر زجاج نوافذها وسرقة محتوياتها .
واسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة – بفضلٍ من الله – عن تحديد هوية المتهم بذلك والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، وضبط مركبة مسروقة بحوزته، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقة اقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الاجراءات النظامية.

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