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أمانة الأحساء تطرح 236 موقعاً استثماري

أمانة الأحساء تطرح 236 موقعاً استثماري
http://almnatiq.net/?p=835081
المناطق - الأحساء

تطرح أمانة الأحساء بالتزامن مع ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، والذي سيقام في مدينة الرياض من 24-26 فبراير على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية د.ماجد القصبي، 236 فرصة استثمارية في الأحساء ذات أنشطة متعددة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية.

 

وأبان أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن طرح الفرص الاستثمارية البلدية يأتي امتداداً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وكذلك التسهيل في الوصول لجميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة “فرص” مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن.

 

ودعا أمين الأحساء كافة رجال الأعمال والمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي طرحها الأمانة عبر جناحها المشارك في الملتقى، والذي يقدم كافة الشروحات والتسهيلات لدى المستمرين عبر منصات تفاعلية وعروض متقدمة.

 وأشار المهندس الملحم، هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، والموزعة على جغرافية المنطقة ، كما عملت الأمانة على استثمار 175 موقعاً بصفة مؤقتة لنشاطات عدة من بينها “المخيمات البرية، تأجير الدراجات النارية ، مناطق الترفيه وساحات لإقامة مختلف الفعاليات”، داعيا الإطلاق عليها عبر الرابط https://up4net.com/uploads/up4net-InvestmentsQ1.pdf

 

وأعرب الملحم عن شكره وتقديره لدعم وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، لخطط أمانة الاحساء الهادفة إلى الاستغلال الأمثل لمختلف المواقع في المنطقة وتفعيل العوائد الاستثمارية لها في مشاريع ومبادرات وانشطة الأمانة على الصعيدين الخدمي والمجتمعي، كما قدم شكره لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، خالد الدغيثر على متابعته الدائمة وتسهيلاته المستمرة في تطوير وخلق فرص استثمارية من شأنها جذب المستثمرين لاستثمارها في مجالات متعددة،  من المحليين ودول مجلس التعاون والمستثمر الأجنبي.

 

يُذكر ان  وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً منصة إلكترونية “فرص” لعرض كافة ‏الفرص الاستثمارية بالأمانات في جميع مناطق ومدن المملكة، بدلاً عن الصورة النمطية التقليدية، وتُمكّن هذه المنصة الأمانات من طرح بيانات الفرص الاستثمارية ‏والكراسة والإعلان عنها ، كما تُمكن المستثمر من الاطلاع على تلك الفرص واستعراض معلوماتها ومواقعها وكذلك الاطلاع ‏على الكراسات ومسوداتها ، وتستهدف المنصة أتمتة عمليات طرح وشراء الكراسات حيث تعمل على تسهيل ‏إجراءات الطرح وعملية الشراء وتعزيز القدرة على الحصول على التقارير ورفع ‏كفاءة وسرعة العمليات وتتبعها .

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