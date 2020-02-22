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بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية

بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية
http://almnatiq.net/?p=835087
المناطق - الخبراء

امتداد للمهرجانات التي نظمتها بلدية الخبراء تنظيم البلدية مهرجان “معية الخبراء 4 ” في بلدة الخبراء التراثية بمنطقة القصيم والتي تنطلق فعالياتها يوم الخميس المقبل بإشراف مركز الخبراء ولجنة التنمية السياحية وبرعاية رسمية  من لجنة الأهالي والمجلس البلدية الراعي المشارك وتستمر لمدة عشرة أيام  بفعاليات متنوعة تستهدف الأسرة والطفل.
وأوضح رئيس مركز الخبراء المهندس عبدالعزيز الحديثي أن مهرجان معية الخبراء بنسخته الرابعة يأتي امتداداً للمهرجان الذي أقيم لسنوات في البلدة التراثية لإحياء الموروث الشعبي ” المعيّة ” التي اشتهر بها الخبراء, وأشاد الحديثي بجهود البلدية ولجنة الأهالي والمجلس البلدي واللجان العاملة داعياً الجميع للحضور والاستمتاع بفعاليات المهرجان.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الخبراء الأستاذ نايف أبوسرداح أن البلدية بتنظيمها للمهرجان وفّرت التجهيزات اللازمة للاستعداد لهذه المناسبة وتوفير مواقع للأسر المنتجة وفعاليات الأطفال وللضيافة وأركان الحرفيين والفنون التشكيلية وجلسات للشباب بالمهرجان , مؤكداً بأن المهرجان سيكون مختلف بفعالياته وسيكون هناك سحوبات يومية على جوائز قيّمة وسحب على الجائزة الكبرى ” سيارة ” في يوم المهرجان ” الذهبي ” .
وأكّد المهندس عبدالله القميع رئيس لجنة أهالي الخبراء ” الراعي الاستراتيجي للمهرجان ” أن رعاية اللجنة لهذا المهرجان يأتي من دورها في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج , مشيدأً باستمرار المهرجان لسنوات وإحياء معية الخبراء من جديد والحفاظ عليها وتطوير استخدامها .
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان الاستاذ عبدالله السحيباني أن إقامة المهرجان للعام بنسخته الرابعة دليل على نجاحه , ونسعى جاهدين في التنوع بالفعليات التي تخدم شرائح المجتمع.
وقدّم السحيباني خالص شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة والرعاة واللجان العاملة مؤكداّ بأن الجميع على موعد للاستمتاع مع مهرجان مختلف.

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