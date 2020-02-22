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بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

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بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام
http://almnatiq.net/?p=835090
الدمام - منال الدوسري

 

اختتمت فعاليات مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام في نسختها الرابعة التي نظمتها جمعية “بناء” لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير 2020م وشارك فيها 156 متدرب ومتدربة يمثلون 33 جمعية رعاية أيتام توافدوا من مختلف مناطق المملكة للمشاركة في المبادرة.

تضمنت المبادرة، التي بلغ مجموع ساعاتها التدريبية 4992 ساعة، ملتقى لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب والذي حظي بمشاركة واسعة النطاق وبلغ عدد الحضور 600 مشارك ومشاركة من الخبراء والباحثين والممارسين في مجال صناعة البرامج المجتمعية، وتم خلال الملتقى طرح 20 ورقة عمل و5 ورش عمل ناقشت الوسائل المنهجية في صناعة برامج تمكين الشباب، كما تم عرض تجارب رائدة في تطوير القطاع غير الربحي.

شملت المبادرة (8) برامج تخصصية وهي التسويق الفعال في المنظمات الخيرية، الحوكمة في المنظمات الخيرية، الاتصال المؤسسي في المنظمات الخيرية، قياس الأثر الاجتماعي للبرامج المجتمعية، التخطيط التشغيلي، تحديات القيادة، تصميم وتخطيط البرامج التنموية، والاستدامة المالية، بالإضافة إلى أمسيات حوارية تناولت توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيق الحوكمة في المنظمات الخيرية وكيفية تنمية الموارد المالية.

وقال عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية “بناء” عبدالله بن راشد الخالدي إن تنظيم ملتقى لأفضل الممارسات في صناعة البرامج المجتمعية لتمكين الشباب، تزامناً مع تنظيم المبادرة، يؤكد أن الجمعية كانت ولا تزال واعية بمقتضيات دورها في خدمة المجتمع، وتدرك أن جانباً من هذا الدور يستدعي تعزيز دور العمل غير الربحي، وتمكينه من تحقيق أثر أكبر، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وتأكيدها على بناء قطاع غير ربحي قوي ومؤثر ومشارك في تحقيق أهداف التنمية، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة في فعاليات الملتقى تؤكد نجاح الجمعية في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع، كما يثبت أن ما يشهده العمل غير الربحي من توسع متزايد يحتم التعاون بين مؤسساته، ويؤكد ضرورة التكامل بين أدوارها وتطوير إطارها المؤسسي.

وأوضح أن المبادرة في نسختها الرابعة تعد امتداداً لنجاح النسخ السابقة التي ساهمت في تدريب قرابة ٤٦٠ متخصصاً في خدمة الأيتام يمثلون 33 جمعية خيرية متخصصة في خدمة الأيتام حصلوا على ثلاثة عشر الف ساعة تدريبية في ٣٩ برنامج تدريبي ، وقد تم في هذا العام إضافة برنامج مماثل للزميلات المتخصصات في خدمة الأيتام تقدم لهم برامج نوعية ومتخصصة مجالات متعلقة باليتيم وشاركت فيه (30) قيادية وعاملة في مجال رعاية الأيتام حصلوا خلال البرنامج على العديد من المعارف والخبرات التي ستجعلهم قادرين -بعد توفيق الله- على تقديم خدمات أفضل لليتيم واسرته .

وذكر أن البرامج التدريبية تم اختيارها بعناية بناء على دراسة الاحتياجات التدريبية للعاملين في جمعيات رعاية الأيتام بالإضافة إلى إعداداستبيان قياس القدرة المؤسسية لجمعيات الايتام بالمملكة وتطلعاتهم للنسخة الرابعة، وفي ضوء هذه المعطيات، تم اختيار 8 برامج نوعية جمعت بين الطرح النظري والتطبيق العملي لتطوير أداء العاملين في جمعيات الأيتام من قياديين ومديرين تنفيذيين وأخصائيين.

وشكر الخالدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما لقيته المبادرة من دعم واهتمام، كما شكر أعضاء مجلس إدارة جمعية “بناء” وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية الذين كان لدعمهم الكريم الفضل بعد الله في إقامة هذا المبادرة النوعية التي سيكون لها الأثر الكبير من خلال المخرجات الإيجابية التي تتمثل في تطوير أداء جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة وإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تخدم أبناء الوطن وتساهم في تحقيق رؤية 2030 في بناء مجتمع قوي حيوي واقتصاد مزدهر يوفّر للجميع حياة كريمة ، كما وجه الخالدي شكره لجميع الداعمين والرعاة على دعمهم لهذا التجمع الخيري مقدراً لهم مساهمتهم الدائمة لانجاح البرامج التي تقدمها الجمعية.

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