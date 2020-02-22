احدث الأخبار

بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء
المنطقة الشرقية
 بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام
المنطقة الشرقية
 بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية
منطقة الجوف
 انطلاق بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بالقطاع الشمالي
منطقة تبوك
 أمانة الأحساء تطرح 236 موقعاً استثماري
المنطقة الشرقية
 قطر تدعم حماس بـ12 مليون دولار.. عبر إسرائيل
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض : القبض على متهم لتورطه في كسر وسرقة محتويات سيارات في حي الملقا
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني “بلغ”
أبرز المواد
 قائد القوات الجوية يرأس وفد القوات المسلحة في افتتاح المؤتمر الخاص بمعرضي الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في أبو ظبي
أبرز المواد
 دراسة سعودية : متوسط الوقت بين ظهور أعراض مرض النوم القهري والحصول على التشخيص الصحيح 9 أعوام
أبرز المواد
 أمير المدينة يلتقي أعضاء جمعية المدينة للتوحد
أبرز المواد
 بر جدة توزع الحاويات الذكية على أحياء جدة
منطقة مكة المكرمة
بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء

بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء

المنطقة الشرقية
بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

المنطقة الشرقية
بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية

بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية

منطقة الجوف
انطلاق بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بالقطاع الشمالي

انطلاق بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بالقطاع الشمالي

منطقة تبوك

بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء

بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء
http://almnatiq.net/?p=835093
المناطق - الدمام

رصدت بلدية عريعرة 75 مخالفة تضمنت رمي مخلفات البناء والأنقاض، إضافة الى تهريب مياه الصرف الصحي الى أراضي الفناء، وذلك من خلال حملة رقابية استهدفت المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء والترميم.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة المهندس أحمد بن غرم الله الغامدي أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف الرقابة على المباني والمنشآت ورفع مستوى جودة المشاريع أثناء التنفيذ مما يساعد على إيجاد بيئة عمرانية صحية.

ودعا الغامدي ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالنظافة خلال فترة الإنشاء وعدم ترك المخلفات في الموقع ومخالفة الأنظمة، موضحاً بأنه سيتم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي يتم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف للأنظمة.

روابط ذات صلة

بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام
أمانة الأحساء تطرح 236 موقعاً استثماري

أمانة الأحساء تطرح 236 موقعاً استثماري
مهرجان الشتاء الرياضي بنادي صم الشرقية يؤهل الفرق الرياضية لمنافسة بطولة الاتحاد السعودي لرياضة الصم

مهرجان الشتاء الرياضي بنادي صم الشرقية يؤهل الفرق الرياضية لمنافسة بطولة الاتحاد السعودي لرياضة الصم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*