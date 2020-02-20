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تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات

تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات

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لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تطلق حزمة من الدورات التدريبية

لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تطلق حزمة من الدورات التدريبية

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بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام

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تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات

تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات
http://almnatiq.net/?p=835099
المناطق - البكيرية

إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة ⁧‫القصيم‬⁩ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بإطلاق حملة عزيمة وطن‬⁩ ضمن البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات ، عقدت إدارة تعليم البكيرية اجتماعاً برئاسة سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح وبحضور المساعد الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي ومدراء الإدارات والأقسام المعنية لمناقشة الاستعدادات للمشاركة في حملة “عزيمة وطن‬⁩ ” ضمن البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات  والذي سينطلق يوم الأحد الموافق 1441/7/13 في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة ويستمر لخمسة أيام وستتضمن المشاركة ركن توعوي وزيارات للطلاب والطالبات ، ومنسوبي ومنسوبات الإدارة بالإضافة إلى لقاءات طلابية واستشارات اجتماعية وعلاجية.
وأكد مدير التعليم على أهمية المشاركة والمساهمة في نجاح حملة “عزيمة وطن”  معرباً عن شكره وتقديره لإدارة مكافحة المخدرات على الإعداد الجيد لإقامتهم البرامج والأنشطة التوعوية .

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