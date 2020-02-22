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طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”

طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=835103
المناطق - وكالات

بعد أن كانت نفت محافظة طهران إصابته، أعلن رئيس مجلس المحافظة، محسن هاشمي، أنه اجتمع سابقاً بعمدة المنطقة 13 في طهران، مجتبی رحمن زاده، الذي أجرى 4 فحوص أثبتت 3 منها أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال هاشمي، السبت، إن رحمن زاده أبلغه بأنه يعتقد بإصابته بالفيروس بعد أن شارك في مسيرات ذكرى “ثورة 1979” في الـ11 من الشهر الحالي.

كما أضاف رئيس مجلس المحافظة أنه أجرى تحاليل للكشف عن “كورونا” ووضع نفسه في الحجر الصحي بسبب تخوفه من الإصابة.

إلى ذلك عقد مجلس بلدية طهران، السبت، اجتماعاً ناقش فيه إغلاق المجلس لمدة أسبوع، لكن القرار صدر بمواصلة العمل فيه مع احتمال تعطيل الاجتماعات نظراً لتغيب الأعضاء.

وفي وقت سابق نفت محافظة طهران نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس “كورونا”، مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

كما جاء نفي المحافظة بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ يقول إن مسؤولاً إيرانياً ثبت بعد الفحص بأنه مصاب بـ”كورونا”.

وتم نقل رحمن زاده، عمدة الحي 13 في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض “كورونا” عليه الجمعة، وفق وسائل الإعلام نفسها.

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