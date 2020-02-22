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أمانة تبوك تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” وتعرض فرصها الاستثمارية

أمانة تبوك تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” وتعرض فرصها الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=835106
المناطق - تبوك

تشارك أمانة منطقة تبوك في ملتقى الاستثمار البلدي ” فرص ” في دورته الأولى الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد غدٍ بمشاركة أمانات المملكة ويستمر على مدى ثلاثة أيام وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن مشاركة الأمانة في الملتقى تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة تبوك لاستقطاب المستثمرين من خلال الأنشطة التي توافق اهتمامات جميع شرائح المستثمرين مشيراً إلى أن جناح الأمانة المشارك سوف يستعرض جميع الخِدْمات والتسهيلات والفرص التي تقدمها أمانة المنطقة خاصة بمدينة تبوك والمحافظات والبلديات التابعة لها.
وأضاف المهندس الشفق أن الأمانة حصرت فرصة استثمارية تشمل على العديد من المجالات التي تهدف إلى تنمية المنطقة اقتصاديًا وسياحياً وخدمياً مبيناً أن هذه الفرص الاستثمارية ستسهم بصورة كبيرة في الزيادة التنافسية وايضا الإيرادات التي تعمل الأمانة على تعزيزها لتنميتها بالمنطقة بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة بفرص مبتكرة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م في تنويع ‏مصادر الاستثمار منوهاً بالملتقى والذي يعتبر الأول من نوعه في التعريف بالاستثمار البلدي ووجهة للراغبين بالاستثمار في المملكة ومنطقة تبوك على وجه الخصوص لما تتميز به المنطقة من نهضه حضارية وتنمية سياحية، ومشاريع عملاقه.

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