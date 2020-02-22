احدث الأخبار

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي
أبرز المواد
 نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران
أبرز المواد
 جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة للمقبلين على الزواج غداً
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” وتعرض فرصها الاستثمارية
منطقة تبوك
 طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”
أبرز المواد
 تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات
منطقة القصيم
 لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تطلق حزمة من الدورات التدريبية
منطقة تبوك
 بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء
المنطقة الشرقية
 بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام
المنطقة الشرقية
 بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية
منطقة القصيم
 انطلاق بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بالقطاع الشمالي
منطقة تبوك
 أمانة الأحساء تطرح 236 موقعاً استثماري
المنطقة الشرقية
فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي

أبرز المواد
نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

أبرز المواد
جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة للمقبلين على الزواج غداً

جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة للمقبلين على الزواج غداً

منطقة تبوك
أمانة تبوك تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” وتعرض فرصها الاستثمارية

أمانة تبوك تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” وتعرض فرصها الاستثمارية

منطقة تبوك

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي
http://almnatiq.net/?p=835115
المناطق - متابعات

حسم التعادل الإيجابي 1-1، مواجهة فريق التعاون الأول لكرة القدم، وضيفه الرائد، في ديربي بريدة، الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، السبت، لحساب الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع التعاون رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس، في حين أضاف الرائد النقطة الـ31 إلى رصيده في المركز الخامس.
التعاون المنتعش بالانتصار القاري، بدأ المباراة بضغط على مرمى الرائد وهدد مرماه بالعديد من الهجمات التي تصدى لها عز الدين دوخة، ولم يكتف الرائد بالوقوف واستغل سرعة محمد فوزير وأحمد الزين وشن بعض الهجمات المرتدة على مرمى التعاون، حتى حضرت الدقيقة 35، عندما لعب البرازيلي نيلدو بترولينا عرضية أسكنها الدولي محمد السهلاوي في مرمى الرائد بكل براعة معلناً تقدم التعاون في الديربي.
بعد الهدف التعاوني تحرك لاعبو الرائد لإدراك التعادل وهددوا مرمى التعاون، حيث حرم البرازيلي كاسيو حارس التعاون المغربي فوزير من إحراز التعادل بعد أن تصدى لتسديداته القوية لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف وحيد.
في الشوط الثاني، دخل لاعبو الرائد المباراة بهجوم ضاغط على مرمى التعاون الذي لم يستطع الصمود في وجه الهجوم الرائدي من جميع الأطراف، وكان البرازيلي كاسيو حارس التعاون في مرمى الهجمات الرائدية يتصدى لكرة ويتابع آخرى جانبت المرمى، وفي الدقيقة 69 تحصل السوري جهاد الحسين على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من أحمد عسيري مدافع التعاون، ليتصدى لها المغربي محمد فوزير ويحرز منها هدف التعادل للرائد.
استمر السجال وتبادل الهجمات من الفريقين في العشر دقائق الأخيرة التي نال نجوميتها حارسا الفريقين دوخة وكاسيو، الذان استطاعا الوقوف في وجه سيل الهجمات من الجانبين لينتهي الديربي بالتعادل 1-1.
هذا، ويستضيف التعاون نظيره الهلال في الجولة المقبلة، الخميس المقبل، في حين يحل الرائد ضيفاً على الفيحاء الجمعة المقبل.

 

روابط ذات صلة

نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران
طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”

طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”
قطر تدعم حماس بـ12 مليون دولار.. عبر إسرائيل

قطر تدعم حماس بـ12 مليون دولار.. عبر إسرائيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*