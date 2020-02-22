احدث الأخبار

أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في طرابلس
أبرز المواد
 فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي
أبرز المواد
 نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران
أبرز المواد
 جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة للمقبلين على الزواج غداً
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” وتعرض فرصها الاستثمارية
منطقة تبوك
 طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”
أبرز المواد
 تعليم البكيرية يشارك في برنامج ” عزيمة وطن ” للوقاية من المخدرات
منطقة القصيم
 لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تطلق حزمة من الدورات التدريبية
منطقة تبوك
 بلدية عريعرة ترصد 75 مخالفة على المباني السكنية والتجارية تحت الإنشاء
المنطقة الشرقية
 بناء تختتم مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات رعاية الأيتام
المنطقة الشرقية
 بتنظيم البلدية وبرعاية لجنة الأهالي .. انطلاقة مهرجان “معية الخبراء 4 “الخميس المقبل في بلدة الخبراء التراثية
منطقة القصيم
 انطلاق بطولة دوري القوات الجوية للألعاب الرياضية الـ 17 بالقطاع الشمالي
منطقة تبوك
أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في طرابلس

أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في طرابلس

أبرز المواد
فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي

أبرز المواد
نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

أبرز المواد
جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة للمقبلين على الزواج غداً

جمعية التنمية الأسرية بتبوك تنظم دورة للمقبلين على الزواج غداً

منطقة تبوك

أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في طرابلس

أردوغان يقر لأول مرة بسقوط قتلى أتراك في طرابلس
http://almnatiq.net/?p=835121
المناطق - وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مرة جديدة وجود قوات تركية في العاصمة الليبية إلى جانب مقاتلين سوريين، من أجل مواجهة الجيش الليبي، بقيادة خليفة حفتر.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته في مراسم تدشين طريق بري في ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما أفادت وكالة إعلام روسية، إن “بلاده تحارب حفتر في ليبيا”، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك. وأضاف: “نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر” .

كما أكد أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا “ليست مغامرة” ولا “خيارا عبثيا”، مضيفا “إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا”.

مقتل 3 ضباط أتراك

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ”العربية/الحدث”، السبت، بمقتل 3 عسكريين أتراك كبار ومترجمهم السوري بقصف الجيش الليبي لسفينة في ميناء طرابلس قبل أيام، قال إنها تحمل أسلحة للميليشيات.

كما ذكرت أنه تم نقل جثثهم إلى قاعدة عسكرية تركية جنوب أنقرة فجر السبت انطلاقاً من مطار معيتيقة.

عناصر من الفصائل المسلحة في طرابلس (أرشيفية- فرانس برس)

يذكر أن أردوغان أقر، الجمعة، بوجود مقاتلين سوريين موالين لبلاده في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك. وبعد نفي استمر أشهراً، قال الرئيس التركي للصحافيين في إسطنبول “تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري”، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم “الجيش السوري الحر” الذين تدعمهم أنقرة.

وكانت الأمم المتحدة أكدت الشهر الماضي وجود مقاتلين سوريين في طرابلس. وقال المبعوث الأممي، غسان سلامة في مقابلة مع وكالة رويترز في 18 يناير الماضي: “أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا”، مقدراً عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الشهر الماضي تواصل عملية نقل المقاتلين من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى طرابلس فاق الألفين.

روابط ذات صلة

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي

فوزير يرفض تفوق التعاون في الديربي
نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران

نائب لبناني: يجب وقف الرحلات من وإلى إيران
طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”

طهران تؤكد : مسؤولاً إيرانياً مصاب بـ”كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*