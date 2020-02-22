4 مباريات غدًا في ختام المجموعتين الأولى والثانية لكأس العرب تحت 20 عاماً

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تختتم غداً ، مباريات المجموعتين الأولى والثانية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، بـ4 لقاءات تجمع بين العراق وموريتانيا، تونس مع الكويت، المغرب أمام مدغشقر، وأخيراً البحرين ضد جيبوتي.

ففي المجموعة الأولى، يلتقي منتخب العراق مع نظيره الموريتاني على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ، بينما يستضيف ملعب نادي الاتفاق مباراة تونس مع الكويت.

وضمن المنتخب التونسي التأهل مسبقاً إلى دور الثمانية، إذ يحتل صدارة المجموعة بـ6 نقاط من فوزين، يليه منتخب موريتانيا بـ3 نقاط، ثم العراق والكويت بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخب المغرب مع مدغشقر على ملعب نادي الرياض بالرياض ، بينما يواجه منتخب البحرين نظيره جيبوتي على استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر.

وضمن منتخب المغرب أيضا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزين منحاه صدارة مجموعته بـ6 نقاط، يليه مدغشقر والبحرين بـ3 نقاط لكل منهما، فيما يحل منتخب جيبوتي رابعا بدون رصيد.

وتقام جميع المباريات في تمام الثالثة والنصف عصراً .