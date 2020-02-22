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الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بعد غدٍ بمشاركة طلاب 100 دولة

الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بعد غدٍ بمشاركة طلاب 100 دولة

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برعاية سمو أمير المنطقة

الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بعد غدٍ بمشاركة طلاب 100 دولة

الجامعة الإسلامية تطلق مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بعد غدٍ بمشاركة طلاب 100 دولة
http://almnatiq.net/?p=835159
المناطق _ المدينة المنورة

تطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الاثنين المقبل على أرض الخيمة الثقافية، مهرجان الثقافات والشعوب في دورته التاسعة تحت شعار “العالم تحت سقف واحد”، ويستمر حتى 13 رجب المقبل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأوضح سعادة مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن المهرجان الذي تنظمه الجامعة للعام التاسع على التوالي، يهدف إلى تعزيز أواصر المحبة والإخاء والتعارف بين مختلف الشعوب، وتنمية القيم الإسلامية، وتعزيز مبادئ العمل الجماعي، علاوة على الدور التربوي والتعليمي المتمثل في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

وبين الدكتور العتيبي أنه لأول مرة في المهرجان تشارك 100 دولة تحت سقف واحد لعرض ملامح من ثقافة الشعوب ومناسباتهم الاجتماعية وأبرز العادات والتقاليد والعروض الشعبية والأزياء. مشيرًا إلى أن المهرجان ينفّذ بأيدي طلاب الجامعة أنفسهم، حيث يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بدولهم، تحت إشراف اللجان العاملة من الجامعة في هذا المحفل المجتمعي، الذي يحظى بزيارة عدد كبير من أهالي المنطقة.

وأفاد بأن الدورة الحالية ستشهد مشاركة ميدان الفروسية وإقامة مارثون للجري ومسيرة تنظمها هيئة الهلال الأحمر بمشاركة الحرس الوطني وجوالة الجامعة، كما تم تخصيص أجنحة لعدد من الجهات المشاركة كمديرية السجون ووزارة الإسكان وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بجانب مشاركة مركز بحوث ودراسات المسجد النبوي بمعرض عن السيرة النبوية. مضيفًا بأن الفترة الصباحية للمهرجان تحتوي على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية التي يقدمها مركز الخط العربي وكلية الحاسب الآلي في مجال الأمن السيبراني، وكذلك دورات تثقيفية تقدمها وزارة الإسكان.

 

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