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بالفيديو : التويجري أسعار الجوالات ارتفعت بنسبة ١٠% ولا يوجد بدائل

http://almnatiq.net/?p=835166
المناطق _ الرياض

أجرى المشهور منصور الرقيبة حوارا مع رجل الأعمال فهد بن حمود التويجري وهو أحد رجال الأعمال المستثمرين بمجال الجوالات . من خلال حسابه الشخصي على برنامج التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” عن أزمة الصيف ؛
وقد نوه الرقيبه عن انخفاض أرباح شركة أبل التي تقدر ب٤٠ مليار وأردف بسؤال هل تؤثر على التجار هذه الأزمة وهل ترتفع أسعار السوق ؟
وأفاد التويجري بأن أسعار الجوالات ارتفعت بنسبة ١٠% وقابلة للارتفاع بالفترة القادمة ؛ وبالنسبة للمصانع افاد انها جميعها متوقفة ولا يوجد بدائل.

 

وتأتي هذه الأزمة بعد إنتشار فيروس كورونا بالصين وأدى إلى شلل شبه كامل لتجاره من و إلى الصين .

 

 

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