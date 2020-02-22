بالفيديو : التويجري أسعار الجوالات ارتفعت بنسبة ١٠% ولا يوجد بدائل

المناطق _ الرياض

أجرى المشهور منصور الرقيبة حوارا مع رجل الأعمال فهد بن حمود التويجري وهو أحد رجال الأعمال المستثمرين بمجال الجوالات . من خلال حسابه الشخصي على برنامج التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” عن أزمة الصيف ؛

وقد نوه الرقيبه عن انخفاض أرباح شركة أبل التي تقدر ب٤٠ مليار وأردف بسؤال هل تؤثر على التجار هذه الأزمة وهل ترتفع أسعار السوق ؟

وأفاد التويجري بأن أسعار الجوالات ارتفعت بنسبة ١٠% وقابلة للارتفاع بالفترة القادمة ؛ وبالنسبة للمصانع افاد انها جميعها متوقفة ولا يوجد بدائل.

وتأتي هذه الأزمة بعد إنتشار فيروس كورونا بالصين وأدى إلى شلل شبه كامل لتجاره من و إلى الصين .