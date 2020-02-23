الهلال يحافظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على الاتحاد بهدف من ضربة جزاء

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حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعد فوزه على نظيره الاتحاد بهدف دون مقابل، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، في ختام منافسات الجولة 19 لدوري المحترفين.

وفاز الفريق الهلالي بهدف محترفه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 92 ، من ركلة جزاء، في حين ألغي هدف اتحادي بداعي التسلل، بعد الاحتكام إلى تقنية الفار.

وبهذا الفوز يواصل الهلال صدارة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ 44 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19 في المركز الـ 13.