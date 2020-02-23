مصر.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد شغب كأس السوبر

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أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لاعب النادي الأهلي الدولي محمود عبد المنعم “كهربا” حتى نهاية الموسم، بعد أحداث شغب مباراة الأهلي والزمالك في الكأس السوبر التي أقيمت الخميس في أبو ظبي.

وألحقت اللجنة عقوبات وغرامات كبيرة بلاعبين وإداريين بعد المباراة التي شهدت اشتباكات على أرض الملعب، قبل تتويج الزمالك على حساب غريمه بركلات الترجيح 4-3.

وقررت اللجنة “على ضوء الاطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة، إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (6 آلاف دولار أميركي) لكل منهم”.

كما أوقفت محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، بالإضافة الى كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

ومنعت مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.