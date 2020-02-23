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إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا
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المناطق - الرياض

أعلنت السلطات في إيران، السبت، عن حالة وفاة سادسة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، وأدى إلى وفاة أكثر من 2300 شخص في العالم.

وقال محافظ مركزي لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا)، إن الفحوص التي أجريت على المريض الذي توفي في مدينة آراك وسط البلاد، أكدت إصابته بالفيروس.

وأوضح علي أغازاده، أن الشخص الذي توفي كان مصابا بمرض في القلب أيضا.

وقررت إيران إغلاق مدارس وجامعات ومراكز تعليمية في مدينتين في وسط البلاد، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني السبت.

وقال التلفزيون إن الإغلاق سيبدأ الأحد، ويستمر ليومين في مدينة قم، حيث توفي شخصان من جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في أراك.

وأعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، عبر التلفزيون الرسمي، السبت، اكتشاف 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيها إلى 28 شخصا، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى ستة.

ومعظم حالات الإصابة، بما في ذلك ثمانية من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة قم التي تبعد 120 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة طهران.

وكان مسؤولو الصحة دعوا، الخميس الماضي، إلى تعليق كل التجمعات الدينية في قم.

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