احدث الأخبار

” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة مكة المكرمة
 وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية
أبرز المواد
 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 موراليس يقود ليفانتي لإسقاط ريال مدريد من صدارة الليغا
الرياضة
 إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد شغب كأس السوبر
أبرز المواد
 بالمباراة الـ 1000.. رونالدو يقود السيدة العجوز للفوز
أبرز المواد
 “الخارجية” تنظم زيارة للدبلوماسيين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة النفطي
أبرز المواد
 العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى إيران
أبرز المواد
 “جبل السفينة ” بصحراء حِسمى .. مدونة زاخرة بالكتابات والنقوش الإسلامية
أبرز المواد
 “كورونا” يضرب سامسونج في مقتل.. والشركة تغلق “مجمع مصانع”
أبرز المواد
” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

منطقة مكة المكرمة
وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

أبرز المواد
630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين

630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين

أبرز المواد
الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

أبرز المواد

الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=835195
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا دافئًا ورياحًا جنوبية وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما قد تتأثر الرؤية الأفقية بالأتربة والعوالق الترابية على وسط وشمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

روابط ذات صلة

وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية
630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين

630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين
إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*