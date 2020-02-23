احدث الأخبار

“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 ” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة مكة المكرمة
 وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية
أبرز المواد
 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 موراليس يقود ليفانتي لإسقاط ريال مدريد من صدارة الليغا
الرياضة
 إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد شغب كأس السوبر
أبرز المواد
 بالمباراة الـ 1000.. رونالدو يقود السيدة العجوز للفوز
أبرز المواد
 “الخارجية” تنظم زيارة للدبلوماسيين في المملكة وعائلاتهم إلى حقل شيبة النفطي
أبرز المواد
 العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر إلى إيران
أبرز المواد
 “جبل السفينة ” بصحراء حِسمى .. مدونة زاخرة بالكتابات والنقوش الإسلامية
أبرز المواد
“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

أبرز المواد
” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

منطقة مكة المكرمة
وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

أبرز المواد
630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين

630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين

أبرز المواد

وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية
http://almnatiq.net/?p=835201
المناطق _ الرياض

التقت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة الموريتانية مريم بكاي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والشركة العربية للخدمات الزراعية، الذي يزور موريتانيا حاليًا.
وتناول اللقاء دراسة الآثار البيئية على النشاطات التي تنفذها الهيئة والشركة العربية للخدمات الزراعية في موريتانيا، وضرورة العمل من أجل تسريع تنفيذ تلك الدراسات لضمان إنجاز محكم لمشاريع الهيئتين مع احترام البعد البيئي.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين

630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين
الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*