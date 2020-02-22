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” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

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وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية

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” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت

” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت
http://almnatiq.net/?p=835204
مكة المكرمة _ عادل الزهراني

‏تستضيف إدارة ‎التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( العلمي ) التصفيات النهائية ‎لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت ( فيرست ليغو ) 2020 على مستوى المملكة، بدءًا  من يوم الأحد ٢٩ /٦ / ١٤٤١هـ  إلى الثلاثاء ١ /٧ /١٤٤١هـ ، وتقام التصفيات بمشاركة (٤٢) فريقاً يمثلهم (١٢٦)طالباً، من (٢٢) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، يتنافسون في هذه المرحلة من أجل تمثيل المملكة في المسابقات الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى مشاركة (٤٢) مدرباً و (٢٧) محكماً .

وقدم مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على متابعته المستمرة، ودعمه للتعليم بالمحافظة.

كما رحب “الحازمي” بالوفود التعليمية المشاركة كافة متمنيًا لهم طيب الإقامة في رحاب محافظة الليث.

وأوضح ” الحازمي” أن مسابقة أولمبياد الروبوت تستهدف طلبة التعليم العام ، وتهدف إلى الإسهام في بناء شخصية الطلاب ، وتحقيق عدداً من المفاهيم العلمية ، وغرس حب العلوم والابتكار في نفوسهم ، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومرتكزاتها الثلاثة مجتمع حيوي ، واقتصاد مزدهر ، ووطن طموح .

من جانبه قال رئيس شعبة النشاط العلمي الأستاذ خالد  النقيب ، تعد مسابقة “الفيرست ليغو” مسابقة دولية سنوية منظمة من اتحاد “الفيرست ليغو” الدولي حيث يُطرح كل عام موضوع جديد للمسابقة يشارك فيها الطلاب، ويتم تنفيذها سنوياً ضمن خطة النشاط العلمي بمستويات متعددة ( مدرسي ، محلي ، وطني ) وهي عبارة عن مزيج من من العلوم والتكنولوجيا والتعليم ، بهدف التركيز على القيم الأساسية في المجتمع والتشجيع على البحث العلمي والابتكار ، وتعلم مهارات القرن (٢١) من خلال تعلم طريقة التعامل مع الروبوت ، مشيراً إلى أن المسابقة تعتمد على استخدام روبوت من نوع EV3 وملحقاته بحيث يتم برمجة الروبوت للقيام بعدد من المهام .

وعلى صعيد آخر أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي “بنين” الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي صدور توجيهات مدير التعليم بتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لإنجاح فعاليات الأولمبياد ، وتجهيز مقر إقامة سكن الوفود وإقامة الفعاليات ، وتشكيل اللجان المنظمة والمساندة من الإدارات والأقسام المختلفة كافة في إدارة التعليم.

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