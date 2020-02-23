“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

المناطق _ نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وخباش، ويدمه، تستمر حتى الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.