احدث الأخبار

بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية
منطقة حائل
 هيئة الرقابة والتحقيق :فصل قاض طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها “مسيار”
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 ” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة مكة المكرمة
 وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية
أبرز المواد
 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين
أبرز المواد
 الأرصاد : طقس دافئ وسماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 موراليس يقود ليفانتي لإسقاط ريال مدريد من صدارة الليغا
الرياضة
 إيران تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مصر.. عقوبات بالجملة على الأهلي والزمالك بعد شغب كأس السوبر
أبرز المواد
 بالمباراة الـ 1000.. رونالدو يقود السيدة العجوز للفوز
أبرز المواد
بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

منطقة حائل
هيئة الرقابة والتحقيق :فصل قاض طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها “مسيار”

هيئة الرقابة والتحقيق :فصل قاض طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها “مسيار”

أبرز المواد
ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة

أبرز المواد
“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

أبرز المواد

بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية
http://almnatiq.net/?p=835217
المناطق _ حائل

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عايد العديم وأعضاء المجلس وعدداً من المختصين بالأمانة منهم المهندس محسن القحطاني وكيل الأمين للمشاريع
والمهندس أحمد المرشدي وكيل الأمين للخدمات ومدير مشاريع المدينة المهندس عتيق القفيعي ومدير تخطيط المدينة المهندس فهد النونان ومساعد مدير الاستثمارات الأستاذ سعد المحيفر ومدير الإيرادات بالاستثمارات حسن الجنيدي حيث تمت مناقشة المواضيع منها الرد على خطاب أمانة منطقة حائل المشار فيه إلى أعمال مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الملك فيصل وشارع مكة والذي ترى الأمانة بعد الدراسة إلغاء تنفيذ العبارة الصندوقية بطريق الملك فيصل الغربي ونقلها إلى موقع أخرى بالمنطقة الصناعية.
وقد أوصى المجلس بعدم الموافقة على نقل قناة التصريف للجهة الغربية بشارع الملك فيصل لعدة أسباب من أهمها أن المشروع هو أحد المشاريع الهامة التي أقرتها الدراسات الهيدرولوجية لمدينة حائل لمواجهة الأمطار وتصريف السيول علماً أن المشروع يخدم عدداً من الأحياء السكنية الممتدة على طريق الملك فيصل .
وكذلك تم مناقشة تقارير الربع الرابع للمشاريع والخدمات والاستثمار للسنة المالية ١٤٤٠-١٤٤١ وقد أبدى المجلس بعض الملاحظات والمقترحات على التقارير وأوصى بتلافيها مستقبلاً .
كما استعرض المجلس خطاب سعادة الأمين العام لشئون المجالس البلدية المبني على خطاب المجلس بشأن طلب اعتماد المخطط التنظيمي رقم (2936) الواقع بحي السويفلة ( تعويضات لسكان السويفلة ) وقد أوصى المجلس على الأمانة سرعة إنهاء الإجراءات وتوزيع المخطط على المستحقين وموافاة المجلس بالنتائج .
وختم المجلس جلسته بمناقشة تخصيص الحدائق موصياً الأمانة بالعمل على تطبيق نظام تخصيص الحدائق .

 

روابط ذات صلة

نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم

نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم
أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي

أمير حائل يدشن دوريات الرصد الآلي
وفاة «مواطن» داخل غرفة استراحة في محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل

وفاة «مواطن» داخل غرفة استراحة في محافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*