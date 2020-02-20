بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية

المناطق _ حائل

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة حائل اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عايد العديم وأعضاء المجلس وعدداً من المختصين بالأمانة منهم المهندس محسن القحطاني وكيل الأمين للمشاريع

والمهندس أحمد المرشدي وكيل الأمين للخدمات ومدير مشاريع المدينة المهندس عتيق القفيعي ومدير تخطيط المدينة المهندس فهد النونان ومساعد مدير الاستثمارات الأستاذ سعد المحيفر ومدير الإيرادات بالاستثمارات حسن الجنيدي حيث تمت مناقشة المواضيع منها الرد على خطاب أمانة منطقة حائل المشار فيه إلى أعمال مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الملك فيصل وشارع مكة والذي ترى الأمانة بعد الدراسة إلغاء تنفيذ العبارة الصندوقية بطريق الملك فيصل الغربي ونقلها إلى موقع أخرى بالمنطقة الصناعية.

وقد أوصى المجلس بعدم الموافقة على نقل قناة التصريف للجهة الغربية بشارع الملك فيصل لعدة أسباب من أهمها أن المشروع هو أحد المشاريع الهامة التي أقرتها الدراسات الهيدرولوجية لمدينة حائل لمواجهة الأمطار وتصريف السيول علماً أن المشروع يخدم عدداً من الأحياء السكنية الممتدة على طريق الملك فيصل .

وكذلك تم مناقشة تقارير الربع الرابع للمشاريع والخدمات والاستثمار للسنة المالية ١٤٤٠-١٤٤١ وقد أبدى المجلس بعض الملاحظات والمقترحات على التقارير وأوصى بتلافيها مستقبلاً .

كما استعرض المجلس خطاب سعادة الأمين العام لشئون المجالس البلدية المبني على خطاب المجلس بشأن طلب اعتماد المخطط التنظيمي رقم (2936) الواقع بحي السويفلة ( تعويضات لسكان السويفلة ) وقد أوصى المجلس على الأمانة سرعة إنهاء الإجراءات وتوزيع المخطط على المستحقين وموافاة المجلس بالنتائج .

وختم المجلس جلسته بمناقشة تخصيص الحدائق موصياً الأمانة بالعمل على تطبيق نظام تخصيص الحدائق .