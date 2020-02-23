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باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا

باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=835226
المناطق _ وكالات

أعلنت باكستان حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران وسط مخاوف من انتقال فيروس كورونا إلى أراضيها، بعد تحول إيران إلى بؤرة جديدة للفيروس.
وأوضحت مصادر حكومية باكستانية اليوم أن حكومة إقليم بلوشستان المحاذي لإيران أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع إيران، وأرسلت فريق طبي متخصص إلى معبر “تفتان” الحدودي مع إيران لتطبيق الإجراءات اللازمة.
ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية عن مسؤولين بإدارة الصحة في إقليم بلوشستان أن الفريق الطبي سيقوم بمراقبة مئات الأشخاص الذي يمرون من معبر تفتان يومياً للحد من تسرب هذا الفيروس القاتل إلى البلاد.
وأضافت أن رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال قد ناقش الوضع مع رئيس الوزراء عمران خان، واطلعه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإقليمية للسيطرة على الفيروس المنتشر في الجانب الإيراني من الحدود المشتركة مع باكستان.

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