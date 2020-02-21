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التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل

التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل

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التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل

التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=835230
المناطق _ الجوف

بمتابعة سعادة مدير التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي يستعد مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل بالجوف لإطلاق ملتقى الصفوف الأولية بإشراف مدير المكتب الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح ومشرفي الصفوف الأولية وذلك صباح يوم غدا الاثنين 30 جمادى الآخر 1441 في مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري  .

ويأتي الملتقى ليؤكد أهمية الصفوف الأولية بمتابعة المشرفون التربوين ومعلمو الصفوف الأولية حيث يشمل معرض للوسائل والتجارب في الصفوف الأولية ومحاضرات، ومناقشات من متخصصين أكاديميون يعرضون آخر ما توصل إليه العلم في زيادة المعرفة للصفوف الأولية خاصة صف ثالث ابتدائي  .
ويعرض بعض المدارس و المعلمين تجاربهم ضمن معرض مصاحب للمتلقى والذي يهدف إلى زيادة المعرفة و التنوير بأهمية مرحلة الصفوف الأولية والطفولة المبكرة  .

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