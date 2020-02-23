احدث الأخبار

مسؤول يمني : حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة
أبرز المواد
 التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل
منطقة الجوف
 باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة المواصفات تكثف استعداداتها لإطلاق المؤتمر الوطني السابع للجودة
أبرز المواد
 بلدي حائل يعقد اجتماعا لمناقشة الموضوعات والقضايا الخدمية
منطقة حائل
 هيئة الرقابة والتحقيق :فصل قاض طلق امرأة من زوجها ثم تزوجها “مسيار”
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سنغافورة إلى 89 حالة
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 ” تعليم الليث ” تستضيف التصفيات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت
منطقة مكة المكرمة
 وزيرة البيئة الموريتانية تلتقي وفدا مشتركا من الهيئة العربية للاستثمار والشركة العربية للخدمات الزراعية
أبرز المواد
 630 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين
أبرز المواد
مسؤول يمني : حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى

مسؤول يمني : حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى

أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة

التحالف : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة

أبرز المواد
التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل

التحضير لانطلاق ملتقى الصفوف الأولية بدومة الجندل

منطقة الجوف
باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا

باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا

أبرز المواد

مسؤول يمني : حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى

مسؤول يمني : حملة اعتقالات حوثية جديدة بالتزامن مع محادثات الأردن بشأن الأسرى
http://almnatiq.net/?p=835236
المناطق _ عدن

شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران حملة اعتقالات جديدة طالت مدنيين وموظفين حكوميين في مناطق سيطرتها بالتزامن مع المفاوضات الجارية لتبادل الأسرى.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن “المليشيا الحوثية شنت حملت اعتقالات في مناطق سيطرتها شملت موظفين في الدولة وضباط في وزارة الداخلية والدفاع وقيادات وكوادر في المؤتمر الشعبي العام، بالتزامن مع مباحثات الأردن بين وفدي الحكومة الشرعية والمليشيا لتنفيذ الجزء الخاص بتبادل الأسرى في اتفاق السويد”.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي التي تواصل حملة الاختطافات والاعتقالات غير القانونية وتحت مبررات ومزاعم واهية تثبت عدم جديتها في إنجاح مباحثات تبادل الأسرى التي تستخدمها فقط لصناعة انتصارات إعلامية كاذبة وغير آبهة بحياة اليمنيين.
وأضاف أن استمرار انتهاكات وجرائم المليشيا الحوثية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها يكشف زيفها وصلفها.
وطالب الإرياني المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث وفريقه المشرف على مفاوضات الأردن بتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف كافة الاعتقالات بحق المواطنين، كخطوة لإثبات مصداقية وجدية المليشيا في تحقيق تقدم في هذا الملف الإنساني وليس المناورة والقيام بعمليات خطف واعتقالات جديدة.
كما طالب المسؤول اليمني، الأمم المتحدة ومسؤول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين معين شريم بالضغط على المليشيا الحوثية لوقف اعتقال المدنيين في مناطق سيطرتهم واتخاذهم رهائن ومبادلتهم بعناصرها الأسرى في جبهات القتال باعتبار ذلك جرائم إرهابية وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

روابط ذات صلة

التحالف : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة

التحالف : اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر عن بٌعد أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة
باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا

باكستان تعلن حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لإيران بسبب فيروس كورونا
هيئة المواصفات تكثف استعداداتها لإطلاق المؤتمر الوطني السابع للجودة

هيئة المواصفات تكثف استعداداتها لإطلاق المؤتمر الوطني السابع للجودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*