قطر تفشل في إيقاف بث برنامج يفضح تمويل نظام الحمدين للإرهاب في أوروبا

المناطق _ الرياض

كشف أحد المواقع العالمية المتخصصة إن محاولات قطر وقناة الجزيرة، تتواصل للحصول على حقوق البث الدولية للفيلم الوثائقي المستوحى من كتاب “أوراق قطر”، وذلك بعدما حاولت دون نجاح عرقلة توزيع كتاب “أوراق قطر” للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو.

وأشار موقع “global ” المعني بالتحليلات الخاصة بالإرهاب العالمي إلى أن قطر تحاول الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي المستوحى من نفس الكتاب، كما فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا.

ورصده موقع المعني بالتحليلات الخاصة بالإرهاب العالمي في تقرير له بعنوان “تحاول الجزيرة الحصول على حقوق البث الدولية للفيلم الوثائقي المستوحى من كتاب “أوراق قطر”، من أن قطر بعد أن فشلت في منع بث الفيلم في فرنسا، على الرغم من خطاب احتجاج أرسلته السفارة القطرية إلى قناة Arte، المنتج المشارك والقناة التي بثت الفيلم، حاولت الحصول على الحقوق الدولية للفيلم، لضمان منع بث الفيلم خارج العالم الناطق بالفرنسية.

وحسب الموقع فإن الفيلم يرصد ويؤكد “دعم قطر للإرهاب”، بالأدلة، ويمتد إلى سجل قطر في دعم الإرهاب حيث يكشف تفاصيل جديدة بشأن تمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة في أوروبا.

ويستند الفيلم الوثائقي الفرنسي-البلجيكي المشترك وفقاً للموقع إلى آلاف الوثائق السرية، التي تثبت تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه بينما تواصل قطر الادعاء بأنها تدعم المنظمات الإنسانية والبرامج الخيرية، يكشف الفيلم الوثائقي عن مراوغة الدوحة وازدواجيتها فيما يتعلق بأهدافها، والتي لا علاقة لها بالشعارات الخيرية.