تعليم الباحة يقيم ملتقى التحول الرقمي ويكرم المدارس المميزة في تفعيل بوابة المستقبل

المناطق _ الباحة

رعى مدير تعليم عام تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ملتقى التحول الرقمي، الذي نظمته إدارة تقنية المعلومات، بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين الأستاذ علي بن عوضه مديس والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات الأستاذة نوال بنت علي الدرمحي ومديري ومديرات الإدارات ومنسقي ومنسقات التحول الرقمي في المدارس بقاعة الأمير فيصل التعليمية للبنيين والبنات عبر الدائرة المغلقة

وفي بداية القاء وقف الجميع للنشيد للوطني لتبدأ بعده فقراته بالقرآن الكريم عقب ذلك شكر مدير تقنية المعلومات الأستاذ أحمد الصفا خلال كلمته دعم المدير العام والمساعدين لمشروع بوابة المستقبل مردفا الشكر لجهود أعضاء لجنة التحول الرقمي وقادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات التحول الرقي على تلك الجهود المضيئة خلال الفصل الدراسي الأول

فيما قدم المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ علي بن عوضه مديس ورقة عمل أظهر خلالها أهمية بوابة المستقبل واستعرض مهام أطراف العمل التعليمي تجاه تفعليها بالصورة المثلى التي تجعل من الطالب مستفيدا أول يتلقى المعرفة ويحلل العلوم ويقدم الرؤى ويستخلص النتائج مؤكدا على دور المشرف والمشرفة في نشرف ثقافتها والقائد والقائدة في إرساء دعائمها والمعلم والمعلمة في توظيف إمكاناتها، بما يرقى بالعمل التعليمي داخل المدارس المطبقة للمشروع لتكون ‫نواتج التعلم أولًا ، متمنيا للمبادرة مزيدا من العمل المكلل بالنجاح و المؤطر بالإبداع

عقب ذلك تداخل مدير تفعيل برنامج بوابة المستقبل في شركة تطوير الأستاذ ياسر القحطاني عبر الاتصال المباشر في بوابة المستقبل بكلمة أُثنى خلالها على مستوى تفعيل البوابة في المدارس المطبقة للمشروع في المنطقة ومشيدا بالجهود الحثيثة من القائمين عليها على مواكبة التطور المتسارع في التحول الرقمي وبناء مجتمعات المعرفة وتسخير التقنية لتقديم خدمات ميسرة وسهلة للطلاب والطالبات في مختلف المدارس

بدوره أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني في كلمة له خلال الملتقى على أهمية تفعيل بوابة المستقبل، ودورها البارز في التحول من نمطية التعليم ، إلى التعلم الحديث المتواكب مع متطلبات العصر الحديث ،وقدّم الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي والقيادات العليا في الوزارة ، على منح إدارة تعليم الباحة الفرصةَ لتكون من ضمن الإدارات المنظمة لبوابة المستقبل، وكذلك استهدافها لمثل هذه الملتقيات الرقمية الداعمة لنواتج التعلم، كما وجّه شكره لمنسوبي ومنسوبات تقنية المعلومات على الجهود المبذولة.

وقال الدكتور عبدالخالق: وزارة التعليم تخطو خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي الذي هو أيقونة الانفتاح نحو الذكاء الاصطناعي، والذي يُعَد من أهم مرتكزات مخرجات التعلم من خلال توظيف التقنية؛ بما ينعكس على أداء المعلم والمتعلم والبيئة التعليمية على حد سواء؛ تحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠.

وأضاف: دورنا في إدارة التعليم بمنطقة الباحة، دور مهم نحو ترجمة المشاريع التقنية إلى واقع ملموس وممارَس في مدارسنا، عبر استثمار و تفعيل بوابة المستقبل نحو دعم مخرجات التعلم والرقي بمستوى التحصيل الدراسي بالتعاون مع شركاء النجاح شركة تطوير تقنيات التعليم؛ بما يُسهم في دعم المجال الرقمي التعليمي.

وفي الختام كرّم المدير العام التعليم قادة المدارس المميزة في تطبيق بوابة المستقبل خلال الفصل الدراسي الثاني ومسؤولي التحول الرقمي في المدارس.

بدورها، كرّمت المساعدة للشؤون التعليمية المشرفات التربويات وقائدات المدارس ومنسقات التحول الرقمي المساهمات في تفعيل بوابة المستقبل بالمدارس في القاعة النسائية.